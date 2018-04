Massiline ehitamine Koplis toob arendajatele lisakohustuse

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Tallinn hakkas kavandavatelt suurarendustelt nõudma, et nad aitaks rahastada ka teede-lasteaedade ehitamist. Plaani kriitikute sõnul on see järjekordne tasu, mille maksab kinni korteriostja.

„Ma kindlasti ei tahaks olla samasuguses olukorras, nagu eelmise buumi ajal olid meie naabervallad, kes ühelt poolt kutsusid elanikke endale põldude peale elama, kuid teiselt poolt jätsid tegemata teed-tänavad ja suuresti ka lasteaiad ja koolid, mis ongi toonud kaasa selle, et elatakse väljaspool Tallinna, aga endiselt käiakse kingi parandamas või last lastehoidu viimas Tallinnas,“ rääkis Novikov. Ta lisas, et see on tegelikult osalt ka põhjus, miks on Tallinnas nii palju ummikuid.

Alates novembrist riigikogu koha Tallinna abilinnapea ameti vastu vahetanud keskerakondlane Andrei Novikov tahab, et arendajad panustaksid rahaliselt ka sotsiaalse taristu, näiteks lasteaedade ehitusse. Põhjus peitub selles, et lähiaastatel ehitatakse Tallinas mere äärde ligikaudu 10 000 uut korterit, mis võiks tuua piirkonda 20 000–25 000 uut elanikku. Novikov märkis, et see seab kindlasti oma nõudmised ka linnale, kes peab tulema kaasa erineva infrastruktuuriga.

Novikovi sõnul tingib suure rahvamassi kolimine endistele tööstus- või sadamaaladele paratamatult selle, et peab juurde ehitama suurusjärgus 10-15 sotsiaalobjekti, olgu selleks siis koolid või lasteaiad. Ta sõnas, et seni on näiteks kommunaalamet nõudnud mitmelt arendajalt, et nad aitaksid uusarenduste puhul tasuda infrastruktuuri väljaehitamise eest. „Ühelt poolt on mõistlik, et kui kuskile poolsaare lõppu tekib suur elurajoon, ei vea need ristmikud ega kanalisatsioonitorud välja. Arendaja, kes loob ühelt poolt inimestele võimaluse seal elamiseks, peaks ka omalt poolt finantseerima ja mitte ainult panema majaesise asfaldi, vaid panustama ka laiemalt.“

Seega peaks Novikovi sõnul linn pöörama järgnevatel aastatel erilist tähelepanu sellele, et kui tekib rohkem kui 2000–3000 inimesega elukeskkond, oleks tagatud ka lasteaiakoht või vähemalt maa-ala, kuhu lasteaed tulevikus ehitada. „Kas selle lasteaia ehitab välja arendaja või see lepitakse muul moel linnaga kokku on, on edasise võlaõigusliku lepingu küsimus,“ selgitas Novikov.

Novikovi sõnul ei saa lasteaedade ehitamist nõuda arendustelt, mis on juba töös. Suuremate projektide arendajatega, kes detailplaneeringu sooviga praegu linna poole pöörduvad, aga juba arutatakse rahalist panustamist sotsiaalehitistesse.