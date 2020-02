Raido Lember: andmekeskus loob uusi ärivõimalusi

Raido Lember. Foto: Erakogu

Sauel nurgakivi saanud MCF Estonia andmekeskus on selliste projektide seas teerajaja, kuna toetab nii kohalikku kui ka laiemalt kogu Eesti majandust, kirjutab EASi välisinvesteeringute keskuse direktor Raido Lember.

Digitaalsete andmete hulk maailmas kasvab rekordkiirusel ning see on globaalselt üks kiiremini kasvavaid ärivaldkondi. Kui siiani on Eesti tuntud oma start-up-ökosüsteemi ja tugeva IT-sektori poolest, siis on meie digiriigi füüsilise infrastruktuuri areng siiani tagasihoidlikuks jäänud. MCF Estonia teeb selles suure sammu edasi tipptasemel andmekeskuste ehitamisega. Sellest saab Baltimaade suurim andmekeskus, mis tuleb piirkonna üks parimaid digitaalsete andmete salvestamise kohti nii turvalisuse, usaldusväärsuse kui ka ühenduvuse ja kasvupotentsiaali poolest.