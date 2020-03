Hoiame ühendusi lahti, kus vähegi saame

Valitsuse üks tähtsamaid prioriteete suletud piiride ajal peaksid olema tarneahelad euroliidus, et hoida majanduse vereringet, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev ootab valitsuselt selgeid sõnumeid tööandjaile, ennekõike aga pingutusi selle nimel, et rahvusvahelised majandussidemed, just meie peamiste kaubanduspartneritega Euroopa Liidus, säiliksid ning kaubad ja teenused saaksid liikuda niivõrd, kuivõrd on see suletud riigipiiride ja liikmesriikides kehtestatud eriolukorra tingimustes võimalikuks osutub. Peab osutuma.