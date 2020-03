Valitsus, ära lukusta kõike, mis liigub!

Foto: Anti Veermaa

Raha peab liikuma, teenused toimima – niipalju kui see praeguses olukorras võimalik on, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev paneb valitsusele südamele hoida koroonakriisiga seotud piiranguid proportsionaalsetena. Ükskõik kui mahukaid toetusmeetmeid ettevõtetele ka ei rakendata, majanduse toimimine on häiritud – seda enam tuleb hoida turg käigus nii paljudes kohtades, kui see on vähegi võimalik. See teenib nii üldise turvatunde kui ka ettevõtete edasise käekäigu huve.