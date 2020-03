Priit Pokk: pensionimaksete peatamine võib maksta miljardeid

Pensionimaksete peatamise juures on üks võtmeküsimus, kas ning kui palju leevendaks see tänaste pensionäride olukorda ja kas seda tasub arveldada just tuleviku pensionäride arvelt. Foto: Liis Treimann

Sõltuvalt paljudest muutujatest võib valitsuse otsus peatada pensioni teise samba sissemaksed pooleteist aastaks minna äärmuslikul juhul pikas perspektiivis maksma miljardeid eurosid. Küsimus on, mis me selle eest vastu saame või mida me sellega ära hoiame, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Priit Pokk.

Tähelepanu! Tegemist on suure lihtsustusega, kuna tuleviku ennustamine teadmatuses, mis homnegi päev aktsiaturgudel toob, on kohati soolapuhumine, kuna koroonaviiruse mõjusid pole me veel täielikult tundma õppinud.