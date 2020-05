Ülo Mattheus: majanduse tulevik sundkäitumise lõksus

Ülo Mattheus. Foto: Mats Õun

Aeg näitab, kumb väärtus kaalukausile jääb, kas riigi ja majanduse toimine või inimelud, kirjutab literaat Ülo Mattheus vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitusele.

Pole põhjust kahelda, et majandusel on võime taastuda. See on taastunud peale maailmasõdasid ja peale suuri majanduskriise. Kuid see on vaid võime, mitte garantii. Praegust pandeemiaga seotud kriisi silmas pidades on selle taastumisvõime eelduseks üks oluline lisatingimus – uut pandeemiat ei tohi lähiajal tulla või kui ta tuleb, ei tohiks sellele reageerida majandust nii pärssival moel nagu seda tehti praegu.