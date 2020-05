Antti Moppel: märtsis kukkusime musta auku, nüüd ronime vaikselt välja

Antti Moppel esinemas Äripäeva konverentsil Äriplaan 2018. Foto: Raul Mee

Riigi majanduse käekäiku saab üsna täpselt hinnata kütuse tarbimise järgi, kirjutab Olerexi osanik ja juhatuse liige Antti Moppel vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Vaba turumajandust austava riigi roll majanduse kujundamisel on sekkuda sinna nii palju kui vaja, aga nii vähe kui võimalik. See tähendab, et riik kogub headel aegadel reserve ja võtab need kasutusele halval ajal. Kui ainult reservidest halva aja üleelamiseks ei piisa, siis võtab riik lisaks kohustusi ja tasub need hiljem elu normaliseerudes.