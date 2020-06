Mart Kalm: mis riskifonde luuakse kapsalehe dieedi ja ksenofoobia abil?

Mart Kalm. Foto: Julia-Maria Linna

Samal ajal kui ingliskeelsed ülikoolid riisuvad ajude poolest koore kogu maailmast, peame meie leppima eestikeelse maailmaga, kust ka säravamad kipuvad otse lääne ülikoolidesse, kirjutab Eesti Kunstiakadeemia rektor, akadeemik Mart Kalm.

On tõsi, et ülikoolide ja ettevõtjate koostöö peaks Eestis oluliselt tõhusam olema. Olukorras, kus kõrgharidus on haridus- ja teadusministeeriumi jagatava tegevustoetuse kaudu määratud kapsalehe dieedile ja rahvusvahelist koostööd kägistab siseministeeriumi ksenofoobia ning valitsuskoalitsiooni kuuluva EKRE suureliselt lubatud 2% teadusrahastust ei paista kuskilt, on vast liiast eeldada ülikoolidelt ettevõtluse järeleaitamiseks fondide moodustamist.