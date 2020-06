Toomas Asser: riskifondid väärivad riski, Tartu Ülikool lööb kaasa

Toomas Asser. Foto: Tartu Ülikool

Tartu Ülikool plaanib hakata võtma osalusi loodavates ettevõtetes, neid hallata ning kaasata investoreid ja riskikapitali, peamiseks panuseks intellektuaalomand, kirjutab Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser vastuses Äripäevas ilmunud kolme mehe ettepanekule teha Eesti ülikoolidest riskiinvestorid.

Idee tugevdada ülikoolide panust uusettevõtluse arendamise suunal on kahtlemata mõte õiges suunas. Tartu Ülikooli uue arengukava üks peatükk kümnest on otseselt suunatud ülikooli rollile targa majanduse kiirendina. Seal omakorda üheks peamiseks tegevussuunaks on uute ettevõtete loomine ettevõtlusõppe ja eelinkubatsiooni programmide kaudu.