Viljar Lubi: kaubavahetuse digitaliseerimine on Eesti järgmine edulugu

Majandusministeeriumi asekantsler Viljar Lubi ütleb, et kaubavahetus ja digitaliseerimine tuleb nüüd panna ühte jalga käima. Foto: Liis Treimann

Kui me digitaalse kaubatee lahenduse siin tööle paneme, on see Eestile parimaks reklaamiks, kirjutab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi.

Eestimaalastena peaksime ennast rohkem kiitma. Tagantjärele vaadates oleme olnud üpris nutikad ning aastakümnete jooksul valinud valdavalt õige suuna, kuidas ennast olenemata oma riigi väiksusest maksma panna.