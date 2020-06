Koroonaviiruse pandeemia pakub erakapitalile võimalusi

Deloitte’i finants- ja ärinõustamisteenuste manager René Küüsvek. Foto: Erakogu

Koroonaviiruse pandeemia muudab elu investeerimismaailmas tõenäoliselt märkimisväärselt ning erakapitaliettevõtted peaksid veenduma, et nende portfelliettevõtted reageerivad uuele reaalsusele, kirjutab Deloitte’i finants- ja ärinõustamisteenuste manager René Küüsvek.

Koroonaviiruse levik on põhjustanud majanduskriisi, mida Rahvusvaheline Valuutafond on nimetanud The Great Lockdown-iks ja võrdleb oma ulatuselt Suure Depressiooniga. Cambridge’i Ülikooli poolt läbi viidud uuring näitab, et erinevate stsenaariumite puhul võib viirus maailma majandusele järgmise viie aasta jooksul maksma minna vahemikus 2,9 kuni 73,5 triljonit eurot. Vahemik on suur aga ka kõige helgema stsenaariumi puhul on kahju märgatav ja taastumine võtab kindlasti aega.