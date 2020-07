Diane Sirelpuu: jätkuv mäng tervise ja aktsiisiga

Diane Sirelpuu Foto: Erakogu

Tubakata alternatiiv vajab solgutamise asemel pikaajalist selget rahvatervise- ja aktsiisipoliitikat, kirjutab e-sigarette müüva Nicorex Baltic tegevjuht Diane Sirelpuu.

Tubakata alternatiivid on Eestis ilmselt üks kõige muutlikuma regulatsiooniga majandusvaldkond. Kuidas selles olukorras tunneb ennast seadusekuulekas kaupmees, töötaja või tarbija, see ei ole otsustajatele just palju korda läinud. Täna on kõigile selge, et tubakata alternatiivid vajavad pikaajalist riiklikku rahvatervise- ja aktsiisipoliitikat.