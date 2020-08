Matti Maasikas: kuidas müüa Eestit, millesse sa päriselt ei usu?

Suursaadik Matti Maasikas 25. veebruaril Kiievis Ukraina reformifoorumil. Foto: ZUMA Wire / Scanpix

Poliitilise eliidi, eeskätt valitsuspoliitikute ülesanne on hoida riigi kurss arusaadavana ja laias laastus muutumatuna, sest see on meile edu ja kindlust toonud, kirjutab diplomaat Matti Maasikas Äripäeva essees.

Usutavasti on enamikul Eesti eksportivate firmade juhtidest koostöökogemus meie saatkondadega, diplomaatidega välismaal. Eesti saatkonnad on Eesti majanduse teenistuses, see on vähemalt kaks aastakümmet olnud üks meie diplomaatia peamisi ülesandeid.