Tõnu Mertsina: mina vaktsiiniga niipea ei arvestaks

Tõnu Mertsina. Foto: Andras Kralla

Kuigi konkreetne info vaktsiini valmimisest ja selle kasutamise võimalusest annaks tugeva impulsi üldise kindlustunde paranemisele, siis mina sellega veel niipea ei arvestaks., kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Kuigi paljude riikide, sealhulgas Eesti, majandused on oma teises kvartalis toimunud languse põhja läbinud, taastuvad sellest ja majandusprognoose on positiivsemaks tehtud, siis koroonaviiruse leviku laienemine Euroopas on muutumas üha suuremaks riskiks. See võib aga kriisist väljumist pidurdama hakata.