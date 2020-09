Jüri Mõis: sätin oma elu nii, et poleks eriti vaja lennata

Jüri Mõis. Foto: Andras Kralla

Kõik mis seotud rohepöördega, kulgeb praegu pärituules ja koroonaviirus sobib pildile hiilgavalt, kirjutab ettevõtja Jüri Mõis vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Argitasemel ei ole COVID-19 hullem kui n-ö tavaline gripp, pigem on see gripist leebem haigus. Miks sellele niisuurt tähelepanu pööratakse? Ise lähtun poolvandenõuteooriast, et keegi siin maailmas ikka suuri asju juhib, olgu need vabamüürlased, juudi kogukond või keegi muu.