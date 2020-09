Kai Realo: otsin rõõmu. Teadlikult. Igasse päeva

Kai Realo. Foto: Raul Mee

Lähiajal tuleb tegevuse fookus asetada inimestele ja nende turvalisusele, samuti pikaajalisele strateegilise juhtimisele, kirjutab Circle K Eesti peadirektor ja juhatuse liige Kai Realo vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

See sügis on kahtlemata teistmoodi kui väga mitmed varasemad. Lisaks asjaolule, et tänu koroonaviirusele ümbritseb meid suhteliselt ettearvamatu majanduskeskkond, tunnen ma õhus teatava selgusemomendi saabumist.