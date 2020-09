Heido Vitsur: arvestagem, et "kindlad asju" jääb järjest vähemaks

Heido Vitsur. Foto: Liis Treimann

Pikaajaliste plaanide tegemine on maailmas valitseva määramatuse tingimustes senisest veel tähtsamaks muutunud, aga ka keerulisemaks, kirjutab presidendi majandusnõunik Heido Vitsur vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Me peame õppima viirusega elama, aga teiseks on üsna kindel ka see, et „kindlaid asju“, mille kohta teame, kuidas nad toimivad, jääb ka edaspidi vähemaks, ja määramatus, vaatamata sellele, et omame tänu IT arengule kõigest paremat ülevaadet kui kunagi varem, suureneb.