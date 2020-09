Raivo Vare: olin ürituse ainus maskikandja

Raivo Vare. Foto: Raul Mee

Koroonasügis sunnib igaühe meist tegema valikuid, kes teeb julgemaid, kes vaoshoitumaid – vajadusel kanda ainsana maski; ettevõtjail tuleb aga olla valmis märkimisväärseteks toimepiiranguteks, kirjutab vaatleja Raivo Vare vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Professor Irja Lutsaril on õigus. Viirus on tulnud, et jääda, ja me peame sellega kohanema. Kogu see vaktsiinileevendus jõuab meieni, kui üldse vaktsiinist pikaajalist abi peaks saama, alles järgmisel aastal. Seni aga tuleks pigem valmistuda kui mitte suuremaks lockdown´iks, siis vähemalt märkimisväärseteks toimepiiranguteks nii teatud ärivaldkondades kui individuaalses tegevuses. Alustades maskikandmise nõuete karmistamisest juba lähiajal.