Peeter Vahar: asukoht annab Eestile Aasia suunal hea šansi

Peeter Vahar. Foto: Erakogu

Eesti ettevõtetel on võimalus saada osa uute kaubakoridoride kujundamisest ning olla värav Aasia kaubavahetusele nii Skandinaaviasse kui ka teistesse Euroopa riikidesse, kirjutab Balti Logistika müügijuht Peeter Vahar.

Ülemaailmsed majanduslikud arengud on andnud tõuke ka kaubateede muutumiseks ja uute transpordilahenduste esiletõusmiseks. Aasia rolli tänases maailmamajanduses ja -poliitikas on raske üle hinnata: maailma majanduslik ja strateegiline kese on üha enam sinna suunas nihkunud. 21. sajandit on nimetatud ka Aasia sajandiks ja võib arvata, et järgnevate aastakümnete jooksul Aasia osakaal maailmamajanduses kasvab veelgi.