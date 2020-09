Madis Müür: likviidsus on investori suurim vaenlane

Investor Madis Müür leiab, et börsidele on liiga palju raha sisse pumbatud ja sealt head tootlust ei leia. Foto: Raul Mee

Investor Madis Müür võrdleb investeerimist börsile ja kasvuettevõtetesse ning leiab, et esimese pakutav suurem likviidsus pole mingi eelis, vaid pigem linnalegend.

Investoritele lisab likviidsus kindlustunnet ja unerahu. Hea on teada, et kui ettevõtte või üldise majandusega midagi viltu on, siis kohe on võimalik kõik maha müüa ja raha koju tuua. Kui palju selles väites tõtt on?