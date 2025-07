Hiina krabab kaevandusi üle maailma aina hoogsamalt

Kvaliteetsed teksad tunneb ära niidi järgi

On müüt, et samast tehasest tulevaid odavad kiirmoe riided ja kallimad brändirõivaid eristab ainult logo. Igal juhul ja ajal on mõistlik valida kvaliteetseid riideid, rääkis disainer ja Eesti Kunstiakadeemia vanemteadur Reet Aus.