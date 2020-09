Pärnu linnapea: kui vald tahab olla maksuparadiis, siis miks mitte

Romek Kosenkranius. Foto: Marko Mumm

Jagan president Kersti Kaljulaidi seisukohta, et omavalitsustele tuleks rohkem otsustusõigust anda maksuraha kasutamisel ja autonoomiat maksuvahemike kehtestamisel, kirjutab Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Praegu kehtestab maksumäärad, maksude jaotuse ja tihti ka maksuraha kasutusõiguse valdkonda riigis kureeriv ministeerium (nn sildistatud raha). KOVidel on kohaliku elu korraldamisel aga erisused, kuskil on vaja suunata rohkem raha haridusse, kuskil teedesse, kuskil jälle sotsiaalvaldkonda ning nende valdkondade sees on ka ootused erinevad.