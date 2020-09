Mihkel Nestor: soomlased hakkasid asju ostma ja see on hea

Koroonapiirangud panid soomlased teenuste asemel rohkem füüsilisi kaupu ostma. Foto: SIPA/Scanpix

Soome majandus on suutnud koroonakriisis jääda üllatavalt tugevaks. Arvestades Eesti tihedaid majandussidemeid põhjanaabriga, võidame sellest ka meie, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor nädala kommentaaris.

Et hoida kätt pulsil Eesti majandusel, tuleb paratamatult jälgida ka seda, mis toimub meie kaubanduspartnerite juures. Neist kõige olulisem on mõistagi Soome, kuhu liigub ligi viiendik siin toodetud kaupadest. Lisaks kaubavahetusele on põhjuseid, miks olla kursis Soome majanduses toimuvaga, muidugi rohkem.