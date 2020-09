Heldur Meerits: uus register võib teha laenamise soodsamaks

Heldur Meerits. Foto: Andras Kralla

Plaanitav eraisikute krediidiregister, mida erasektor kenasti pidada suudaks, võib aidata kaasa laenuintresside langemisele ja laenukahjude vähenemisele, kirjutab investor ja ekspankur Heldur Meerits.

Minu meelest on eraisikute krediidiregistri loomine vägagi mõistlik idee. Kui laenuvõtja kohta on parem info, siis saab teha täpsemaid laenuotsuseid. Ilmselt aitab see kaasa ka laenuintresside langemisele, sest parem informatsioon võiks vähendada laenukahjumeid.