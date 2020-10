Anton Skvortsov: investor, mida sisaldab su heitlike aegade portfell?

Ajal, kui maailmamajandus ja finantsturud liiguvad eri suunas, koroonakriis jätkub ning USA valib presidenti, tasub investeerimisel jälgida portfelli hajutatust – ja mitte ainult, kirjutab Luminori investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht Anton Skvortsov.

Väärtpaberiturud kukkusid kevadel koroonakriisi ja majanduste sulgemise kontekstis hoogsalt, kuid praeguseks on turud kenasti taastunud. Veelgi enam, maailma aktsiahinnad on vahepeal jõudnud uuendada kõigi aegade rekordtasemeid, kuid volatiilsus on siiski päris kõrge. Eriti head tulemust näitas USA turg, mille tehnoloogiasektor on olnud maailma aktsiate taastumise vedur.