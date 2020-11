Ehitusettevõtja: liiga suurte hinnakääridega hanked tuleks tühistada

Reparo Ehituse juht Ülo Jaanisoo

Ehitushangete sõjas riik ühe käega annab, kuid teise käega võtab, kirjutab Reparo Ehituse juht Ülo Jaanisoo.

Viimasel ajal kuuleme üha sagedamini klientidelt küsimust, et mis olukord ehitusturul hetkel on. Varem oleme naljaga pooleks vastanud, et käimas on kriis ja buum ühel ajal. Täna on tõesti märgata suurenenud huvi riigihangete vastu, mida võib seletada erahangete mahu vähenemisega.