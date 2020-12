Tiit Kolde: praegune aeg soosib uusi ideid

Tiit Kolde. Foto: Erakogu / ICF

2020. aasta on olnud kõike muud kui tavaline ja on toonud kaasa palju suuri muutusi. Ometi on suur osa inimesi ja ettevõtteid suutnud ka sellega kohaneda. On parim aeg tulla uute ideedega lagedale, kirjutab Eduka Eesti arvamuskonkursi toetaja, If Kindlustuse juhatuse liige Tiit Kolde.

Mõistagi ei ole kõigil ettevõtetel sugugi lihtne oma äri ja tööprotsesse päevapealt muuta, aga pandeemia ei ole tähendanud mitte ainult raskusi, vaid avastatud on ka rohkesti uusi võimalusi.

Paljud ettevõtted on näiteks kogenud neil päevil elavalt, et tänapäeval toob edu digitaalsete lahenduste leidlik kasutamine. Oleme seda ellu viinud ka If Kindlustuses – kui meie klienditeenindus toimis juba enne suures osas digikanalis, siis nüüd sai see veelgi hoogu juurde. Klientide selge eelistus digikanalile andis võimaluse teenindust nii ümber korraldada, et kevadise viirusepuhangu vaibudes ei olnudki enam tarvidust esindusi uuesti avada.