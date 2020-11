Siin on 10 000 eurot. See võib kuuluda sulle

Edukas Eesti teeb ideekorjet üheksandat korda. Foto: Andras Kralla

Äripäeva arvamuskülgedel algab täna üheksandat korda arvamuskonkurss Edukas Eesti, kus igaüks võib osaleda oma arvamuslooks vormistatud ideega ja pista kevadel taskusse 10 000 euro suurune peaauhind.

Edukas Eesti on Äripäeva, Eesti Gaasi, If Kindlustuse, Ellex Raidla Advokaadibüroo, US Real Estate´i ja Swedbanki arvamuslugude konkurss, kuhu ootame Eesti eduloo uuendamise ja arengu kiirendamise ideid arvamusloo vormis. Grand prix toob võitjale 10 000 eurot, teine koht saab 3000 ja kolmas 2000 eurot. Konkursi ajaloos on osalenud ettevõtted oma lemmikutele andnud ka eriauhindu.

Žüriisse kuuluvad korraldavate ettevõtete omanikud ja juhid, konkursi viib läbi Äripäeva arvamustoimetus. Kesksed hindamise kriteeriumid on ideede algupärasus, teostatavus ning särav esitus.

“Oleme ärevil ja põnevil,” ütles Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv. “Ärevil seepärast, et Eduka Eesti konkurss on tõeliselt suur asi võimsa auhinnaga ja sellega kaasneb ka läbiviijale vastutus, põnevust pakub aga praegune aeg. Nimelt kriiside ajal sünnivad suured ettevõtted ja ettevõtmised ning praegu on just õige aeg mõelda, millisena me pandeemiast väljume, milline saab olema ärikeskkond ning kuidas teha nii, et Eesti püsiks juhtrühmas ega jääks sabassörkijaks.”

Tänavu kevadel lõppenud kaheksandal Eduka Eesti konkursil kvalifitseerus 64 võistlustööd. Osalejate seas oli ettevõtjaid, investoreid, tööstureid, analüütikuid, teadlasi, psühholooge, koolitajaid, üliõpilasi, õpetajaid ja veel paljude eluvaldkondade esindajaid.

Peaauhinna 10 000 eurot võitis kutseõppur Demis Voss, kes pakkus välja idee, et osa töötuskindlustushüvitise eest tuleks luua ümberõppe stipendium. Teise koha ja 3000 eurot sai ettevõtja Ivo Suursoo, kelle artikkel keskendus meid ootavale tööjõu, keskpärase tootlikkuse ja keskmise sissetuleku lõksule, millest väljapääsuks tuleb sooritada digi-, innovatsiooni- ja rohepööre. Kolmanda koha ja 2000 eurot võitis ettevõtja Kuldar Leis, kes soovitab juurutada poliitilisse kultuuri tava, kus tõeline ja sisuline koalitsioonileping valmiks alles 100 päeva möödumisel valitsuse töölehakkamisest.

Lisaks valis Äripäeva arvamustoimetus ka oma lemmiku, kasutades toimetuselt ja ka lugejatelt saadud tagasisidet. Julge idee ja eriti stiilselt valitud arvamusloo vormi eest osutus laureaadiks õpetaja Merit Karise, kes valiks aastal 2023 riigikogu proportsionaalselt, nii et selles oleks 54 naist ja 47 meest.