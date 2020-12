Tiit Meidla: Eestis on juba mitu eeldust keskpanga digirahale

Eesti Panga digiraha uurimisprojekti juht Tiit Meidla Foto: Andres Haabu

Üha digitaalsemaks muutuv majandus saaks kasu digitaalsest rahast, mis oleks üldtunnustatud, keskpanga garanteeritud ning pakuks uusi turvalisi, nutikaid, lihtsaid ja mugavaid võimalusi sooritada tehinguid rahaomanike vahel, kirjutab Eesti Panga blogis keskpanga digiraha uurimisprojekti juht Tiit Meidla.

Sularaha, mis töötab hästi füüsilises kauplemiskohas, ei ole paratamatult kasutatav digitaalses maailmas. See on ka üks põhjus, miks Euroopa Keskpank on kaalumas digitaalse euro plusse ja miinuseid. Tõsi, otsust digitaalse euro kasutuselevõtuks ei ole veel tehtud.