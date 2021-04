Taavi Tamkivi: Kaja Kallas peab end riigijuhina tõestama ja ka härra Nilssoni paika panema

Iduettevõtte Salv üks asutajaid ja juht Taavi Tamkivi. Foto: Andras Kralla

Poliitiline kultuuritus ja väärtuste puudumine ajab riiki karile, mistõttu ei ole valitsevate poliitiliste jõudude suhtes mingeid erilisi ootusi; Kaja Kallasel tuleb nüüd näidata, et ta suudab olla poliitilisel areenil juhina tõsiseltvõetav tegija, kirjutab ettevõtja Taavi Tamkivi vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Mida kardan: vaadates mõlema erakonna läbirääkijaid ja niiditõmbajaid, kes sealt tagant paistavad, ei ole alust arvata, et Reformierakond suudab oluliselt teisiti käituda kui siis, kui ta viis aastat tagasi opositsiooni lükati (usun ka sellesse, et nende valitsemisstiil sillutas teed EKRE suureks toetuseks). Endiselt on seal ilmselt suurimaks otsustajaks Rosimannuste perekond ja vanale koerale uusi trikke ei õpeta, nagu öeldakse.