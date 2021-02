Taavi Kotka: selle nädala kuumim valik – kas tiim Annus või tiim Kärmas

Ettevõtja Taavi Kotka Foto: Eiko Kink

„Pealtnägija“ peab oma uurimistööd jätkama, sest seni tehtud töö on poolik, kirjutab ettevõtja ja mitme haridusprojekti sponsor Taavi Kotka vastukajana Äripäeva juhtkirjale.

Ma ei kaitse Toomas Annust, isiklikult ma ei tunnegi teda. Mati Alaveri ja Co korraldatud dopinguafäärid on suurim sigadus, mis Eesti spordis on toimunud, ja sellele ei ole mingit õigustust. Sellise treeneri ja tema õpilaste spondeerimine oleks pidanud lõppema päevapealt, kui sai ka "pimedatele" selgeks, et Andrus Veerpalu ei ole olnud puhas.