Uuring: Kesk-Euroopa erakapital tunneb end kindlalt

René Küüsvek. Foto: Mihkel Leis

Pandeemia põhjustas mullu paljude ettevõtete tegevuses pausi ja palju ebakindlust, kuid nüüdseks on enesekindlus taastunud, kirjutab Deloitte’i finants- ja ärinõustamisteenuste manager René Küüsvek.

2020 oli tõeliselt erakordne aasta – enneolematu ja globaalne tervisekriis muutus kiiresti finantskriisiks ning ühiskonnas ja majanduses oli seda kõvasti tunda. Kuigi pandeemia mõjutas ka erakapitaliturgu, selgus Deloitte’i hiljutisest Kesk-Euroopa erakapitalituru uuringust, et tabamus ei olnud nii tugev kui 2008. aasta ülemaailmse finantskriisi ajal ning eeldatakse, et seekordne taastumine tuleb märksa kergem. See peegeldub ka erakapitali kindluses turul toimuvas – enesekindluse indeks kahekordistus ja tegi ühtlasi uuringu 17aastase ajaloo suurima tõusu.