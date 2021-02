Taavi Alas: rohepöörde käigus tuleks rajada monorelssraudtee

Taavi Alas. Foto: Erakogu

Iga uus on unustatud vana. Monorelss ehk rippraudtee võiks rohepöörde ajal olla lahendus, mida Eesti (ja maailm) üha enam vajab. See võiks aastaks 2030–2040 ühendada meie suuremaid linnu ja nende lähipiirkondi, kirjutab õpetaja ja kunstnik Taavi Alas arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Monorelssraudtee pakuks head alternatiivi tiheliiklusega aladel (eriti Tallinna kesklinnas!) või tavalisele ühistranspordile kohtades, kus ei saa teid laiemaks ehitada või on autoliiklus suur. Samas oleks see ka väärtuslikuks turismiatraktsiooniks. Eestile lähim monorelss on atraktsioonina Helsingis Linnanmäki lõbustuspargis olemas, aga paljud eestlased on kogenud rippraudtee mõnusat sõitu eelkõige Saksamaal või Aasia riikides.