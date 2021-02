Taavi Simson: loome vabatahtlike abiga efektiivse õppematerjali

Taavi Simson. Foto: Erakogu

Anname õppematerjali koostamise vabatahtlike arendajate kätte, nagu vabakutselised ja mänguarendajad, kirjutab Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Taavi Simson arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Me kõik oleme koolis käinud ning mäletame rasket koolikotti õpikute ja töövihikutega. Lisaks sellele, et neid oli raske kanda, ei õnnestunud täita sealt sugugi kõiki ülesandeid ning kõige krooniks maksid nad ka päris korralikku hinda. Selles valguses võiks küsida, kuidas muuta õppevara selliseks, et see oleks kergem, efektiivsem ja odavam. Siinkohal võiks paberimassi asemel mängu tulla vabakutseliste loodud sihitud õppematerjalid, mis muudavad koolikoti kergemaks ja on rahakotile vähem valusamad.