Katrin Bats: jalajälje kompenseerimise peen kunst

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats Foto: Erakogu

Oma äritegevuse mõju osaline kompenseerimine ei tohiks saada kindlasti enese roheliseks ostmise mooduseks, aga seda ei tohiks ka häbeneda, kirjutab Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats.

Mõni aasta tagasi hakkas silma, et Rootsi turul, kus jätkusuutlik ettevõtlus oli juba ammu trendikas, rääkisid paljud ettevõtted lubadustest saada kliimapositiivseks. See tähendab, et aktuaalsed ambitsioonid kliimaneutraalsusest meie turul olid nende jaoks selleks ajaks juba selja taha jäänud.