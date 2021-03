Hannes Astok: 6000 eurot tasku ja välismaale!

Hannes Astok. Foto: Erakogu / Andres Teiss

Kõik Eesti lapsed peaks pärast kümnendat klassi veetma aasta vahetusõpilasena, sest rahvusvahelistumine on riigi konkurentsivõimet silmas pidades väga vajalik, kirjutab E-riigi Akadeemia tegevjuht Hannes Astok arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eesti on vaatamata Schengeni ruumi avatud piiridele ja viisavabadusele poole maailmaga endiselt üsna suletud riik. See suletus on eeskätt meie peades. Ettepaneku eesmärk on Eesti ja eestlaste tegelik rahvusvahelistumine. Küsimus on Eesti pikaajalises konkurentsivõimes, mis on peidus Eestis elavates inimestes, mitte põlevkivis või puidugraanulites.