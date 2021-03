Tõnu Einasto: supervõimetega inimhingede päästjad varjatud eesliinilt

Tõnu Einasto. Foto: Erakogu

Personali, värbamise ja uue väärtuse loomisega seotud spetsialistid peaksid andma avaliku ühislubaduse, et iga kandidaat saab tõepoolest vastuse, lootuse ja optimismi, pakub peokorraldaja ja õhtujuht Tõnu Einasto arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Statistikaameti andmetel oli Eestis 2020. aastal 47 900 töötut. Seda on rohkem, kui elab inimesi Hiiumaal, Saaremaal ja Otepääl. Võrreldes eelmisega tõi kriisiaasta juurde üle 16 000 töötu ehk Viljandi linna jagu inimesi. Numbritest olulisem on aga asjaolu, et kogu see “Viljandi linn” on tõenäoliselt uues, võõras ja väga kehvas olukorras. Teadmine, et homme pole vaja enam tööle minna, lööb jalgealuse kõikuma. „Kuidas edasi?“