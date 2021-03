Riho Paramonov: käised üles ja puhastustööle bürokratismi tallides

Riho Paramonov. Foto: Erakogu

Kõik ametnikud võiksid läbida väikese bürokraatiavabaduse kooli, kus võetakse läbi hulk näiteid elust enesest ja tehakse selgeks bürokratismi kahjulik mõju, kirjutab ettevõtja Riho Paramonov arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Pole kahtlustki, et eduni viivaid uksi on õige palju, kuid minu meelest jaotuvad kõik kahte suuremasse gruppi. Ühed on need, mille taga avaneb innovatsioon. Ehk mõtleme välja midagi uut, millel on suur rakendusväärtus, või võtame kasutusele (juba unustatud) vana ja anname sellele värske vormi. See ei ole kerge tee, sest konkurents on meeletu. Jahti innovatsioonile peavad ju nii riigid, ettevõtted kui ka indiviidid.