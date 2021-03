Imbi Jürgen, Ingeri-Helena Kakko: ebaausate kauplemisvõtete ohjamiseks lisandub uusi nõudeid

Veebikauplejatel tasub Euroopa direktiivist tulenevate uute nõuetega juba praegu arvestada, kirjutavad advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat Imbi Jürgen ja sama büroo jurist Ingeri-Helena Kakko.

E-kaubandus ja digitaalsed võimalused on kiirelt arenenud, COVID-19 levikust tingitud piirangud füüsilisele kauplemisele aga sellele veelgi hoogu andnud. Areng on toonud kaasa ka uusi kauplemisvõtteid, mistõttu on omakorda vaja ajakohastada tarbijat ja ausat kaubandust kaitsvaid norme.