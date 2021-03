Kristjan Kaunissaare: diplomaadid ja poliitikud tõid Rail Baltica raha "koju", nüüd on pall me endi käes

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Rail Baltica koordinaator Kristjan Kaunissaare Foto: Raul Mee

Vaid tempokalt ehitades saame lõpuks tõdeda, et me tõime ära Rail Baltica ehitamiseks vajaminevad enam kui neli miljardit eurot, kirjutab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Rail Baltica koordinaator Kristjan Kaunissaare.

11. märtsil jõudsid Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused, Euroopa Parlament ning Euroopa Komisjon kokkuleppele Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) määruse osas, millega transpordi valdkonna rahastamiseks pannakse järgmise seitsme aasta jooksul lauale ca 25 miljardit eurot. Määruse jõustumiseks on veel vaja küll kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide heakskiitu ning Euroopa Parlamendi plenaaristungi ametlikku otsust, ent Rail Baltica ehitamise jaoks on kokkulepe juba praegu märgilise tähtsusega. Nüüd on see "pall" taas meie käes, et projektiga jõudsalt edasi minna.