Kaspar Jõgeva: küll viiger hüppab tiigrile järgi, viskame talle palli

Kaspar Jõgeva Foto: Erakogu

Eestis võiks olla riikliku maaelu arengufondi rolli täitev asutus, kust kohalik omavalitsus saaks küsida nullilähedase intressimääraga laenu ja finantsõustamise teenust, kirjutab Kaspar Jõgeva arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Kolme kümnendiga on Eesti läbinud pöörase arengu. Vundamenti on laotud alates 1990. aastate reformidest ja Tiigrihüppest. Tiigrikutsikatest on kujunenud säravad kiskjad, kes murravad globaalset turgu. Aga tiiger kogu maailma raskust enda õlul ei kanna. Ka viiger peab hüppama. Nii tekib õmblusteta ühiskond, kus Viigrihüpe täiendab Tiigrihüpet ja vastupidi.