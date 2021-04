Raido Lember: Eesti esimene 100 miljardi arendusprojekt

Raido Lember. Taustal paik, kuhu võiks tema nägemuses tulla võimas start-up-linnak. Foto: Erakogu

Me peaksime looma Eesti oma start-up-linnaku, mis viiks Eesti maailmakaardile teiste suurte Silicon Valley sarnaste kõrvale, kirjutab Raido Lember arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eesti noored ettevõtjad on saavutanud fenomenaalset edu globaalses start-up-maailmas. Tänaseks on siin rohkem kui tuhat iduettevõtet ja kõige rohkem ükssarvikuid inimese kohta. See on võimas tulemus, millest poleks kümme aastat tagasi keegi julgenud unistadagi. Meie digiühiskonna kuvandi kõrvale on tekkinud teine, täiesti iseseisev, start-up-rahva kuvand, mille järgi Eestit maailmas tuntakse.