Marilin Pikaro: usaldusväärne majanduskeskkond on konkurentsieelis

Marilin Pikaro. Foto: Erakogu

Korruptsioon tuleb ühiskonnast välja juurida ja sellega tuleb tegeleda süsteemselt, kirjutab atesteeritud finantspettuste uurija Marilin Pikaro konkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Kuigi raske majanduskuritegevuse ehk valgekraede kuritegevuse vastane võitlus võib tunduda glamuurne, on tulemusliku strateegia loomine ja tööpaani elluviimine olnud komplitseeritud. Valgekraede kuritegevus on ajas muutunud – kitsas karistusseadustiku majandusalaste süütegude klassifikatsioon on ajale jalgu jäänud. Tänapäevased ettevõtluse vormid, aga ka ülemaailmne tervisekriis loovad viljaka pinnase ärikorruptsiooni, kelmuste, turumanipulatsiooni, konkurentsialaste, rahapesu jm sündmuste esinemiseks.