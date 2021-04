Maie Jõgar: Eesti-Jaapani majanduslik allianss passiks mõlemale riigile

Maie Jõgar. Foto: Erakogu

Eesti ja Jaapani majanduslik allianss oleks unikaalne lahendus elavdamaks edukalt mõlema riigi majandust, kirjutab osaühingu New Tallinn tegevjuht Maie Jõgar konkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Alliansi edu eeldus on, et just Jaapani tehnoloogiaettevõtetega koostööd tehes suudavad ka Eesti IT-sektori ettevõtted luua uusi innovaatilisi tooteid ja teenuseid ning neid hõlpsamini turustada nii Euroopa turgudel kui ka kiiresti arenevatel Aasia turgudel. Eesti väike, kuid IT innovatsiooni pungil turg võiks saada Jaapani innovatsioonitoodete ja -teenuste testriigiks. Selline edukas koostöö annab Eestile tervikuna võimsa arengutõuke ja kiirendab tõhusalt majanduskasvu, vähendab tööpuudust ning meelitab tagasi kodumaalt välja rännanud eestlasi.