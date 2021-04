Eesti õliühingu juht: aktsiisivahe taastumisel tõmbub veondussektor kokku, mitte ei kasva

Eesti õliühingu tegevjuht Mart Raamat Foto: Raul Mee

Nii ettevõtjad kui avalikkus ootab arusaadavat ja pädevat põhjendust, mis alustel rahandusministeerium hindab, et kui diislikütuse aktsiis taas tõuseb, siis seekord see hoopis kasvatab Eestis tankimist, kirjutab õliühingu tegevjuht Mart Raamat.

Ühiskond ja selle ülimaks vormiks olev riik saab toimida ainult diskussiooni pidades – nii on võimalik läbipaistvalt ja põhjendatult teha õigeid otsuseid. Kuigi praegune arutelu diislikütuse aktsiisi – ja sellega seonduvalt ka Eesti majanduse käekäigu – üle ei peaks käima meedias, on siiski hea, et riik on lõpuks selle avalikkuse jaoks tähtsal teemal peitusemängu lõpetanud.