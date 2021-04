Poliitikaradar: musta sotti näkku!

Tallinn (EST). Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics Foto: Andras Kralla

Tänane menüü: Isamaa on järjekordses skandaalis, mis kõigutab juhtkonna taburette, valitsuskoalitsiooni eelarvestrateegiast on tulnud välja palju küsitavusi ning võetud risk paisub suuremaks.

Pole kahtlust, et koos kevadega on õhus tunda juba kohalike valimiste hõngu. See hõljub nii Isamaa erakonna sisevõitluse ja kummaliste, kohati isegi seletamatult lühinägelike käikude ümber kui on imbunud ka riigi eelarvestrateegiasse. Mõlemad, nii Isamaas kui eelarvete ümber käiv poliitikatants mõjutavad Eesti poliitikat kohalike volikogude valimiste eel väga palju. Tegelikult isegi nii palju, et võib määrata vähealt osaliselt nende valimiste tulemused.