Heido Vitsur: elame mittetraditsioonilise rahapoliitikaga maailmas. Kuhu see meid viib, ei tea keegi

Maa ei hakka värisema, kui me praegust võimalust oma taristut korda teha ei kasuta, kuid pärast pole mõtet küsida, miks ei ole me oma põhjanaabritele ligemale pääsenud, kirjutab majandusteadlane ja Vabariigi Presidendi majandusnõunik Heido Vitsur vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Iseendast ei ole küsimusele, kuhu konkurentsivõime parandamiseks investeerida, keeruline vastata. See on üks vähestest asjadest, kus vanad aabitsatõed endiselt paika peavad. Edu saavutamiseks tuleb eelkõige investeerida haridusse, tervisesse, teadusesse, arendustegevusse ja tehnilisse infrastruktuuri. Neisse kõikidesse tasakaalustatult, optimaalselt. Ei ole mingit tolku kõrgetasemelisest tehnilisest infrastruktuurist, kui see ei leia kõrgetasemelist kasutust, ja haridusega on sama lugu – pole mõtet pakkuda massiliselt sellist haridust, mida siin rakendada ei saa.