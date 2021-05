Madis Müür: börs vs idud – investori vaade

Madis Müür. Foto: Raul Mee

Investor Madis Müür vaatleb börsiettevõtetesse ja start-up'idesse investeerimise sarnasusi ja erinevusi ning arutleb, kas ja kuidas murda nii-öelda suletud voorudesse.

Börs ja start-up'id on mitmes mõttes sarnane maailm: tee ettevõtete kohta kodutöö, hajuta vähemalt 10-20 ettevõtte vahel ja on täitsa võimalik saada inglite ajaloolisi tootlusi, mis on uuringute järgi olnud suurusjärgus 22–27% aastas. Eestis nii Funderbeamis kui inglimaastikul on need pigem kõrgemadki olnud, nagu tõestab ka Funderbeami indeks.