Majandusminister: tuleb leida viise, kuidas kinnisvaraturgu jahutada

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas Foto: Andras Kralla

KredExi eluasemelaenude käenduse sihtrühmad tuleb üle vaadata, kuid noortelt peredelt ei tohi esimese kodu loomise võimalust ära võtta, kirjutab majandus- ja taristuminister Taavi Aas kommentaarina Eesti Panga seisukohale, et käendamistingimused võiks karmimaks muuta.

Mõistan Eesti Panga muret ja nõustun, et kui kinnisvaraturg on üle kuumenemas, siis tulebki leida viise, kuidas seda maha jahutada. Ühe osa turul ostetavatest korteritest moodustavad need, mille ostmiseks kasutatakse KredExi käendust, mille tingimused on mõnda aega olnud suures plaanis muutumatud ja nende ajakohastamist on juba arutatud.