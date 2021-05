Eesti Pank surub Kredexi kodulaenu käenduste tingimuste muutmist

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri arvates tuleks üle vaadata KredExi kodulaenu käendamise tingimused. Foto: Raul Mee

Eesti Pank saatis majandusministrile kirja, milles rõhutas üle oma seisukohta, et KredExi eluasemelaenude käendamistingimused võiks karmimaks muuta.

Eesti Pank on tänavu kevadel esitatud sõnumites märkinud, et kinnisvaraturu ülekuumenemise ilmnemisel võib keskpank üle vaadata eluasemelaenude andmise nõuded. Sama sõnumit kordab Eesti Pank nüüd ka majandusminister Taavi Aasale saadetud kirjas. Ühtlasi viitab keskpank, et vaja oleks ümber hinnata, kui laialdaselt riik KredExi kaudu käendust pakub.